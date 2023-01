Da domani | Scanzi scatenato | cosa si spinge a dire su Nordio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Andreasi scatena a Otto e Mezzo contro il ministro della Giustizia, Carlo. Il giornalista del Fatto Quotidiano attacca a testa bassa il Guardasigilli per il caso intercettazioni. Il ministroha spiegato proprio in queste ore che non saranno toccate le intercettazioni che riguardano i reato di tipo mafioso e nemmeno di quelli che sono limitrofi al fenomeno delle organizzazioni criminali. Parole piuttosto chiare che a quanto pare sono state ignorate daha spiegato che l'intervento sulle intercettazioni sarà portato avanti per evitare che alcune conversazioni, spesso per nulla attinenti alle indagini, finiscano sui giornali. Maattacca: "Io non so perché abbiamo ancora un ministro come. Non sa di ...