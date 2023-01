Da Davos a Bruxelles e Strasburgo Non tralasciando una puntata in Sicilia | a Palermo e dintorni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Smentendo le voci che volevano che il WEF dinon avrebbe riscontrato le presenze attese, mercoledì, terzo giorno di quel forum, seppure senza squilli di trombe e rulli di tamburi, è stato possibile smentire quelle dicerie dell’untore. Volendo intendere con esse di chi avrebbe preferito che l’evento non fosse riuscito. I motivi di guardare in positivo quella tornata di lavoro sono diversi, ma ne bastano solo due per rendere bene il concetto: fin’ ora sono intervenute puntualmente le personalità attese e, di sicuro, non per parlare del tempo. In più, da remoto, hanno preso parte al dibattito anche altri grandi della terra, perfettamente calati nello spirito di quel convegno. Con tutto il rammarico per il mancato saluto di benvenuto di Heidi, con seguito di nonno e cane, da intendersi per essi alcune comparsate di anni fa, l’auditorio ha potuto prendere atto, come ...