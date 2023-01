(Di giovedì 19 gennaio 2023) NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) –, marchio di Danone, società B Corp, è di nuovo insieme ad, associazione di volontariato per l'invecchiamento attivo.La partnership tra“è nata dal desiderio da parte didi essere a fianco degli italiani a supporto dell'immunità e della resilienza, aspetto divenuto fondamentale soprattutto in questi ultimi anni e ha trovato inun partner affidabile, serio e con la voglia di dare sempre di più nelle comunità in cui opera – si legge in una nota -. Dopo il successo della scorsa edizione del progetto “Più forti insieme” che ha consentito nella sola Lombardia, durante l'emergenza sanitaria, di effettuare più di 4.000 accompagnamenti protetti, a partire da quest'anno la collaborazione si estende anche ad altre regioni, ...

Padova News

In questo numero: - 'Together Against RSV', al via la campagna Sanofi - Cura e ricerca, a Pavia una giornata in ricordo di Salvatore Maugeri -di nuovo insieme a supporto delle persone più fragili abr/sat/gsl Sponsor... - Metaverso, non attrae solo giovani ma anche 'over36' - Rapporto Ifpi, boom di ascolto musica nel 2022 - Innovazione, Campus Bio - Medico con Intesa Sanpaolo per la ricerca -di ... Da Actimel e Auser un aiuto per le vaccinazioni dei fragili ... NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Actimel, marchio di Danone, società B Corp, è di nuovo insieme ad Auser, associazione di volontariato per l’invecchiamento attivo.La partnership tra Actimel e Auser “è na ...