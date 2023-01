Curling in Carrozzina | gli Azzurri vincono il Quadrangolare di Ginevra | è storia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Importante successo internazionale per la Nazionale Italiana di wheelchair. Dopo il Mondiale B di Lohja e il ripescaggio nel Gruppo A arrivato sul finire del 2022, il gruppo di Roberto Maino ha vinto ilInternazionale di, in Svizzera, il miglior modo possibile per affinare la condizione in vista dei Mondiali di Richmond, in Canada, in programma dal 4 al 12 marzo, evento in cui l’Italia affronterà le più forti squadre al mondo. Questo il commento del tecnico Roberto Maino: “A noi è servito per ripartire e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, vincendo le tre partite del round robin e anche la finale classificandoci al primo posto. Sono molto soddisfatto del torneo anche perché il giorno prima dell’inizio Marchese e Ronzani hanno avuto problemi di salute e sono stati sostituiti da De Florian (skip) e ...