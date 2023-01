Cure domiciliari e «co-housing intergenerazionale» | ecco le novità sull’assistenza agli anziani che il governo si appresta a varare

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il Consiglio dei ministri convocato per questa sera deve aggiornare il ddl di delega alin materia di politiche in favore delle persone anziane. È uno degli obiettivi previsti dal Pnrr, in attuazione della missione 5, componente 2, riforma 2 del piano: va implementata senza intoppi, pena la perdita dei finanziamenti europei. Anche per questo, buona parte della bozza che sta per arrivare sul tavolo di Palazzo Chigi ricalca il testo già approvato al termine dell’esecutivo Draghi, lo scorso 10 ottobre, e mai preso in carico dal nuovo parlamento. Tuttavia, ci sono almeno duerilevanti nel provvedimento rivisitato Giorgia Meloni e i suoi. La prima è quella che riguarda il cosiddetto «co-». Uno dei punti della bozza prevede infatti la «promozione, anche attraverso meccanismi di ...

Le due associazioni hanno presentato oggi il programma avviato da Sant'Egidio nel 2004, dapprima nella capitale e poi in altre città italiane, per garantire assistenza eagli ......meloniano al testo elaborato dall'ex ministro Andrea Orlando è quella relativa al "riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione dipalliativee presso ... I soldi per le cure domiciliari ci sono ma i medici (e le Regioni) no Il Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera definitivo al decreto legge in materia di politiche in favore degli anziani ...L'iniziativa, che parte da Roma per poi diffondersi entro l'anno in tutta l'Italia, si innesta nel progetto "Viva gli anziani!" lanciato nel 2004 dalla Comunità di Sant'Egidio e che ora vede la piena ...