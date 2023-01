Curava tumori con gli ultrasuoni | dottoressa condannata all' ergastolo

TGCOM

La Corte d'assise di Cagliari, presieduta da Tiziana Marogna, ha condannato oggi all'ergastolo con isolamento diurno, Alba Veronica Puddu, la dottoressa di 52 anni di Tertenia, in Ogliastra, finita a processo per aver curato i tumori con gli ultrasuoni, ingannando i pazienti.