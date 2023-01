Curava il tumore con gli ultrasuoni | condannata all' ergastolo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Una condanna clamorosa, con una pena superiore alle richieste.con isolamento diurno: è questa la sentenza per Alba Veronica Puddu, la dottoressa 52enne di Tertenia, in Ogliastra nella Sardegna centro orientale, che secondo i giudicii pazienti ammalati dicone radiofrequenze, metodi che ne avrebbero accelerato la morte. L'ha deciso la Corte d'assise di Cagliari, presieduta da Tiziana Marogna. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Giovanna Moro aveva chiesto per l'imputata 24 anni di carcere. La sentenza di primo grado emessa giovedì 19 gennaio riconosce colpevole Puddu di omicidio volontario aggravato, circonvenzione di incapace e truffa. «Non ho mai proibito o scoraggiato i miei pazienti dall'usare cure tradizionali», si è difesa in aula, «tutto quello che ...

