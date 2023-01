Csm | martedì 24 si insedia il nuovo Consiglio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilsuperiore della magistratura, la cui composizione è stata completata oggi con l’elezione del decimo membro laico l’avvocato Felice Giuffrè, indicato da Fratelli d’Italia, si insedierà, a quanto si apprende,prossimo, 24 gennaio, alle 11, al Quirinale con la cerimonia di congedo dei vecchi consiglieri e dimento dei nuovi. Il plenum per eleggere ilvicepresidente si terrà probabilmente il giorno dopo, mercoledì 25. Questo consentirà la partecipazione dei nuovi consiglieri alle cerimonie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, giovedì 26 in Cassazione e sabato 28 nei distretti di Corte d’Appello. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.