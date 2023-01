Crystal Palace | un ex pronto al ritorno

...00 Torino - Spezia 0 - 1 15:00 Udinese - Bologna 1 - 2 18:00 Atalanta - Salernitana 8 - 2 20:45 Roma - Fiorentina 2 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Chelsea -1 - 0 15:00 Newcastle - ......00 Torino - Spezia 0 - 1 15:00 Udinese - Bologna 1 - 2 18:00 Atalanta - Salernitana 8 - 2 20:45 Roma - Fiorentina 2 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Chelsea -1 - 0 15:00 Newcastle - ...Beffa al Selhurst Park per il Manchester United che non va oltre l’1-1 contro il Crystal Palace e vede sfumare l’aggancio alla seconda piazza della classifica di Premier League. La terza settimana di ...I Red Devils sono momentaneamente in vantaggio per 1-0 al Selhurst Park, quando al 56’ è andata in scena un’invasione di campo alquanto atipica ...