Crollo impalcatura a Napoli | il racconto di Marisa | «Ero in quell' auto | sono viva per miracolo» La Procura apre due inchieste

È stata riaperta via Aniello Falcone, a Napoli, dopo il parzialedel ponteggio, ieri, a causa del forte vento. Lo conferma la Polizia municipale. L'si era staccata da un palazzo di quattro piani sul quale era stata montata per effettuare lavori ...Non siamo in una condizione di allarme rosso, tantomeno ci sono stati episodi climatici 'catastrofici' che possano giustificare undel genere. Stiamo parlando di strutture temporanee, messe in ... Vomero, il momento del crollo di un'impalcatura in via Aniello Falcone | VIDEO Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania, con raffiche di vento molto forti, ha causato il crollo di un’impalcatura a Napoli. Una tragedia sfiorata, visto che l’episodio… Leggi ...Nuovo stato di allerta meteo in Italia: la Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino arancione e gialla per il 19 gennaio in diverse regioni ...