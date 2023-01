Crollo impalcatura a Napoli | il racconto di Marisa | «Ero in quell' auto | sono viva per miracolo» La Procura apre due inchieste

NapoliToday

...un istante prima deldi via Aniello Falcone ha fatto il giro della Rete e non solo. Il video girato da dei residenti, che riprende il momento della caduta di una parte dell'di un ...È stata riaperta via Aniello Falcone, a Napoli, dopo il parzialedel ponteggio, ieri, a causa del forte vento. Lo conferma la Polizia municipale. L'si era staccata da un palazzo di quattro piani sul quale era stata montata per effettuare lavori ... Vomero, il momento del crollo di un'impalcatura in via Aniello Falcone | VIDEO È stata riaperta via Aniello Falcone, a Napoli, dopo il parziale crollo del ponteggio, ieri, a causa del forte vento. Lo conferma la Polizia municipale. L'impalcatura si era staccata da un palazzo di ...Il primo dei controlli scattati dopo il crollo di via Aniello Falcone, è stato effettuato sulla più banale delle documentazioni: la richiesta di occupazione di suolo. Quel controllo ...