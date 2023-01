Crolla un' ala del cimitero | un centinaio di bare finiscono nel torrente

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un'ala delè ceduta a causa del maltempo e una ventina die 80 urne sono finite in un. È successo nella mattinata di oggi 19 gennaio a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, a...

Ottopagine

Sant'Agata de Goti . E' venuta giù all'improvviso, ma che fosse pericolante lo si sapeva purtroppo già da tempo. Perchè quell'del cimitero di Sant'Agata dei Goti che questa mattina è crollata, era fortemente a rischio. La struttura si è accasciata ed è finita in un profondo vallone, nel quale si raccoglie molta acqua, ...Mancini 6 Nondavanti a Leao, che incide sul risultato solo quando la squadra è totalmente ... Zaniolo 5 Mourinho lo vuole quasidestra, per infastidire Theo. Il problema è che, palla al ... Crolla un'ala del cimitero, tombe e bare finiscono in un vallone Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un'ala del cimitero. È accaduto a Sanrt'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. "Quell'ala del cimitero franata - ...Lettera del primo cittadino al presidente del Consiglio: «L’intero territorio presenta una elevata sismicità e criticità di ordine idrogeologico» ...