Critiche a Meret | la risposta di Gianello è da applausi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Matteoex portiere del Napoli commenta le prestazioni di Alex, troppo spesso criticato.ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato anche della sua esperienza a Napoli, cominciata con la Serie C: “Ho un ottimo ricordo, una società che ha dovuto ripartire da zero, praticamente senza nulla ma che col tempo ha costruito qualcosa di veramente importante. Ora sta lottando di nuovo per il campionato di Serie A e lo fa nel migliore dei modi, con giocatori di grande livello ma con i conti sempre in ordine“.però ha voluto rispondere anche alle tanteche piovono su, c’è chi ha criticato il portiere del Napoli che dopo la sconfitta con la Cremonese in Coppa Italia. “Sta facendo una grande stagione ed è stato spesso decisivo. Ho sentito troppo spesso ...

ne é un esempio: dai dubbi estivi alla parata decisiva contro la Juventus. Ma un altro ... altrettanto spesso, è stato al centro delleper qualche errore. Quest'anno Olivera sembrava ...Il merito del campionato del Napoli è di tutti, anche di. Sugli azzurri ho sentitoeccessive dopo l'Inter per una partita persa: si sta esagerando'. L'intervento dell'estremo difensore ... Iezzo si fa una risata: “Guardate altri sport”. De Maggio: “Cambiate mestiere” Napoli-Cremonese e l'eliminazione prematura dalla Coppa Italia, che brucia ancora. E fa riflettere. Il giorno dopo, i giorni dopo servono per riflettere, per capire, per trovare risposte a domande sem ...Stanislav Lobotka è stato criticato per il rigore sbagliato contro la Cremonese in Coppa Italia, sui social anche tanti messaggi d'affetto.