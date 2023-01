Cristina Fogazzi | chi è il marito dell' ”Estetista Cinica” | Massimo Portulano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023), conosciuta come “”, è legata alstorico fidanzato sposato nel 2018., chi è ile ilLa founder del brand “VeraLab” sarà tra gli ospiti di “Stasera C’è Cattelan”, in onda su Raidue a partire dalle 23:35. Con una grande esperienza nel mondo beauty,inizia con un blog la sua avventura nel web, dove dispensa consigli alle followers, per poi nel 2009 aprire il primo centro estetico a Milano, Bella Vera. Tre anni dopo il lancio di.it che ha aperto la strada nel 2015 ...