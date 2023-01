Cristina Alongi uccisa a 44 anni dal crollo di un albero a Napoli | un milione di risarcimento ai parenti

ilgazzettino.it

La tragedia che dieci anni fa uccise, la donna napoletana colpita a morte dal crollo di un albero , non poteva essere considerata un evento imprevedibile. Anzi, era qualcosa di annunciato come segnalato dagli enti locali ...Più di un milione di euro di risarcimento ai familiari di, la donna morta schiacciata da un albero che crollò sulla sua auto in via Aniello Falcone il 10 giugno 2013. Secondo i magistrati si trattava di un evento non solo prevedibile ma ... Cristina Alongi uccisa dal crollo di un pino a Napoli, un milione di risarcimento ai parenti La tragedia che dieci anni fa uccise Cristina Alongi, la donna napoletana colpita a morte dal crollo di un albero, non poteva essere considerata un evento imprevedibile. Anzi, era qualcosa di ...NAPOLI – Un milione di euro. È questo il risarcimento stabilito dal giudice in favore della famiglia di Cristina Alongi, la 44enne morta nel giugno del 2013 all’interno della sua auto schiacciata da u ...