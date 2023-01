Cristiano Ronaldo | Sportitalia si aggiudica i diritti del campionato arabo

(Di giovedì 19 gennaio 2023)trasmetterà per l’Italia le partite dell’Al-Nassr di: il debutto nella sfida con l’Al-Ettifaq il 22 gennaio I tifosi diin Italia potranno continuare a seguire le partite del campione portoghese anche all’Al-Nassr.ha infatti acquisito iper trasmettere il. Il debutto è per il 22 gennaio alle 18.30 con la sfida tra la sfida tra Al-Nassr e Al-Ettifaq L'articolo proviene da Calcio News 24.

La famosa 'carta' . Per mesi si è parlato dell'esistenza di un presunto documento riservato, sottoscritto dal calciatore portoghese,, e il suo club di allora, la Juventus. CR7 non risulta indagato , mentre il club torinese è finito nell' inchiesta della Procura di Torino sui conti della società. Cosa sappiamo ...Nella notte infatti, Zaniolo ha pubblicato su Instagram uno stralcio di una vecchia intervista rilasciata da: "Tutto ha una soluzione, tranne la morte - le parole del portoghese - ...La famosa "carta di Ronaldo", quella che Cr7 non avrebbe voluto firmare e che prevede la dilazione (fuori bilanciuo) di una parte del suo stipendio, è agli atti del processo ed è stata resa pubblica ...Il PSG di Messi affronta in amichevole l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in una partita affascinante. Ecco dove vederla in TV e le formazioni.