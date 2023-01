Cristiano Ronaldo in tv in chiaro | Sportitalia trasmetterà il campionato arabo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Inoltre tutta l'avventura del campione portoghese in Arabia sarà seguita in maniera speciale, anche con una- cam per seguirlo negli allenamenti e nei ...

Inoltre tutta l'avventura del campione portoghese in Arabia sarà seguita in maniera speciale, anche con una- cam per seguirlo negli allenamenti e nei ...Grandissima attesa a Riyadh per il test match fra il Psg e la rappresentativa formata dai migliori giocatori di Al - Nassr e Al - Hilal, fra i quali ovviamente anche ...I dieci marcatori più vecchi nella storia della Supercoppa italiana: Dzeko strappa il primo posto a Cristiano Ronaldo Allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad in Arabia Saudita è andata in scena l ...Messi nel deserto di Ronaldo per l'ultima notte da rivali di Paolo Condò La maglia dell'Al Nassr che indosserà Cristiano Ronaldo (afp) L'esibizione del Psg a Riad 24 ore dopo la… Leggi ...