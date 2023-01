Cremonese | UFFICIALE | ecco Benassi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Marcoriparte dalla, il centrocampista arriva in prestito dalla Fiorentina. Il comunicato: U.S.comunica di aver ac...

Tutto Napoli

Nuovo colpo a centrocampo per la, che si è assicurata le prestazioni di Marco Benassi: il comunicato Marco Benassi è un giocatore della. Ad ufficializzarlo è lo stesso club grigiorosso tramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO - ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni ...... come spesso succede a ridosso di un incontro. A due giorni dalla sfida contro i granata ... mentre il centrocampista è vicino al prestito alla. Da segnalare il problema subito da ... UFFICIALE - Napoli-Cremonese, arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi: la designazione completa Marco Benassi va in prestito alla Cremonese: l'ufficialità arriva dal sito ufficiale della Fiorentina, che comunica "di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle ...Khvicha Kvaratskhelia ha saltato l'allenamento di martedì, la rifinitura pre-Cremonese, e anche quello di ieri a causa di una sindrome influenzale.