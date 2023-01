Cremonese-Napoli 1-4 | Simeone segna al Napoli goal-fest | gol e highlights | Serie A 2022 23

Luigi D’Ario, dirigente sportivo di Livorno e tesserato FIGC, ha cancellato il post con cui commentavo l’arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi in Napoli-Cremonese: “Non è stata all’altezza, ma era ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere presso il Comune di Napoli: "Spero che a Salerno non ci siano scene di inciviltà come lo sc ...