Cremonese | Afena - Gyan | Salvezza? Ci proveremo

TUTTO mercato WEB

L'attaccante dellaFelix- Gyan è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sul successo ai rigori contro il Napoli in Coppa Italia arrivato anche grazie al suo gol del ...Le parole di Felix- Gyan, esterno della, dopo il passaggio del turno contro il Napoli in Coppa Italia Felix- Gyan ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il calciatore dellaha parlato ... Le pagelle della Cremonese - Afena-Gyan decisivo, Ballardini inizia come meglio non poteva Proprio un suo gol di testa, giunto nel finale di gara, ha infatti permesso alla Cremonese di pareggiare, portando il Napoli ai supplementari e vincendo, ai rigori, l'Ottavo di Finale di Coppa Italia.L'attaccante della Cremonese Felix Afena-Gyan ha rilasciato una breve intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sul successo ai rigori contro il Napoli in Coppa Italia ...