Cremonese | Afena Gyan | «A Napoli ritrovata gioia e fiducia»

TUTTO mercato WEB

Le parole di Felix- Gyan, esterno della, dopo il passaggio del turno contro il Napoli in Coppa Italia Felix- Gyan ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il calciatore dellaha parlato ...Felix- Gyan di nuovo eroe dei tifosi della Roma . È anche grazie al ghanese che lasi è qualificata ai quarti di Coppa Italia : ha segnato sia il 2 - 2 all'87' sia il rigore decisivo al "... Le pagelle della Cremonese - Afena-Gyan decisivo, Ballardini inizia come meglio non poteva Le parole di Felix Afena-Gyan, esterno della Cremonese, dopo il passaggio del turno contro il Napoli in Coppa Italia Felix Afena-Gyan ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il calciatore della ...Napoli eliminato dalla Coppa Italia al termine di una gara quasi epica sotto il diluvio del Maradona, la Cremonese prima porta gli azzurri ... ma in 3' Juan Jesus e Simeone la ribaltano. La rete di ...