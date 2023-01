CR7 sbarca su Sportitalia | acquistati i diritti del campionato saudita

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Cristiano Ronaldo “” in Italia. In giornata, infatti, si è chiuso l’accordo per trasmettere ilin esclusiva: come appreso da Calcio e Finanza, i sauditi hanno scelto il progetto editoriale di, non avendo bisogno ovviamente di guardare a qualche euro in più. La televisione di Michele Criscitiello, visibile sul canale 60 del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Un po' come un astronauta chesu un nuovo pianeta, o un grande condottiero che guida il suo ... La presentazione diè infatti fissata alla Victory Arena di Riyadh alle 19 locali, il che vuol ...Non è un momento semplice, però, per, che vive ormai da separato in casa allo United e non ha ...cede 2 baby alla Juve e 2 all'Inter 26 Luglio 2013 Ti potrebbe interessare Close La Lega Pro... Cristiano Ronaldo sbarca in Arabia Saudita: "Campionato molto ... L’Arabia ha offerto 140-150 milioni per quattro delle prossime sei edizioni a patto di cambiare format: contrari i grandi club. Ma dopo F1, Formula E, l’arrivo di Ronaldo, l’acquisto del Newcastle, l’ ...RIYAD - Il Milan è già sbarcato in Arabia Saudita ... Alla fine del video si vede chiaramente CR7 mentre parla con qualcuno, indicando Leao e dicendo: "Si comporta bene".