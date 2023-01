Covid Toscana | 341 nuovi casi | quattro i decessi

Adnkronos

... tutti in bicicletta per supportare la ricerca oncologica 24 Maggio 2018 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: 341 nuovi casi, quattro i decessi 19 Gennaio 2023...... a disposizione 500 mila euro 14 Marzo 2022 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: 341 nuovi casi, quattro i decessi 19 Gennaio 2023: 392 nuovi casi, un ... Covid oggi Toscana, 392 contagi e un morto: bollettino 18 gennaio Se nel Mezzogiorno il PIL scende dello 0,4%, in Abruzzo si rilevano tassi di crescita doppi rispetto alla media nazionale, pari all’1,1 % (come in Liguria).I dati di oggi, giovedì 19 gennaio 2023 sul numero di contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono ...