Covid | rischio morte 5 volte più alto per 18 mesi dopo l’infezione Lo studio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Mentre la pandemia da-19 rallenta la sua corsa, e le nuove varianti sembrano fin qui ‘parenti strette’ di Omicron (ovvero più infettive ma molto meno letali), aumentano gli studi sulle patologie post infezione. Perché se in molti non si fidano dei vaccini e della loro provenienza, ancora meno si sa della provenienza e della natura del virus, che può portare ad eventuali conseguenze a lungo termine del virus. LoI pazientimantengono undiper almeno 18. E’ quanto suggerisce unocondotto su quasi 160mila persone e pubblicato su ‘Cardiovascular Research’, rivista della European Society of Cardiology (Esc). Secondo gli autori, scienziati dell’Università di ...

Adnkronos

I pazientimantengono un altodi morte per almeno 18 mesi dopo l'infezione. E' quanto suggerisce uno studio condotto su quasi 160mila persone e pubblicato su 'Cardiovascular Research', ...Il vaccino contro ilnon causa un aumento deldi eventi avversi come infarti, ictus, arresti cardiaci, miocarditi, pericarditi e trombosi venose profonde . Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista ...