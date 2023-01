Covid oggi Calabria | 301 contagi e 8 morti | bollettino 19 gennaio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 301 i nuovidainsecondo ildi, 19. Si registrano inoltre altri 8. 2.920 i tamponi effettuati, +821 guariti, 3.277 il totale dei decessi. Il, inoltre, registra -528 attualmente positivi, -9 ricoveri (per un totale di 152) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 6). L'articolo proviene da Italia Sera.

