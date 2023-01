Covid | le notizie di oggi | in Cina si stimano 36 mila morti al giorno LIVE

Agenzia ANSA

... il primo Red Ranger Jason, di recente arrestato per frode al governo americano durante il. ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Inoltre ha dovuto affrontare momenti difficili come la pandemia da19 e gli attentati di Christchurch. Prove importanti, ma anche decisioni capaci di fare la differenza infatti ha saputo ... Covid, verso 36.000 morti al giorno in Cina (Adnkronos) - Sono 341 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio 2023 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. Dei 341 nuovi ...Il tasso di positività sulle prime diagnosi è del 53,9% FIRENZE — Ci sono 4 nuove vittime del Covid-19 in Toscana ... Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter ...