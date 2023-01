Covid in Cina | con le feste del Capodanno si temono 36mila morti al giorno

... Xi Jinping, lancia un nuovo messaggio di ottimismo sullo stato della pandemia di- 19, dopo ... Xi si è collegato con un ospedale di Harbin, nel nord - est della, per porgere i propri auguri ...Il presidente Xi Jinping si e' detto "particolarmente preoccupato" per l'ondata di- 19 che sta investendo la, minacciando le aree rurali, a pochi giorni dal grande esodo del Capodanno lunare che portera' decine di milioni di persone a ricongiungersi con le famiglie nelle ...Rischi esogeni: quale variabile preoccupa maggiormente per il 2023: recessione, rischi geopolitici, inflazione, energia, Covid, bolla immobiliare… L’inflazione è stato il tema dominante dei mercati n ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...