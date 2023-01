Covid | identificato quarto caso variante Kraken in Veneto

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Nel corso dell'ultima attività di sorveglianza genetica su Sars-CoV-2 l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha registrato la presenza di due sequenze appartenenti al sublineage XBB.1.5, ribattezzato '' dai social, una nella provincia di Vicenza e una nella provincia di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione della sottodi SarS-Cov-2 in, dopo quelle rilevate in provincia di Venezia dall'Uosd Genetica e Citogenetica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Non è noto se i campioni provengano da persone di ritorno dall'estero, né se queste siano residenti nel territorio regionale, riferisce una nota dell'IZSVe. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito dell'attività di sorveglianza sulle varianti di Sars-CoV-2, coordinata dall'Istituto superiore di ...

La Ragione

