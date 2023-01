(Di giovedì 19 gennaio 2023) Stavano costruendo un’abitazione senza avere né i necessari permessi e né lea cui deve sottostare una zona ritenuta vincolo paesaggistico. Siamo nel Comune di Ventotene, in località Calanave, e nel corso di alcuni controlli la Guardia diha portato a galla diverse irregolarità. Sigarette, prodotti da fumo, tabacco: oscurati 59 siti e 138 annunci illegaliGuardia diAbusivismo edilizio a Ventotene, i controlli delle Fiamme Gialle I militari della Guardia dinel corso del costante monitoraggio del territorio, hanno sottoposto a controllo un terreno privato nel Comune di Ventotene, in località Calanave, sul quale era in corso di costruzione un manufatto ad uso abitativo, di circa 85 mq, all’interno di un terreno agricolo. Tuttavia, i lavori erano state ...

Il Corriere della Città

... con le aquile che fanno un bellissimo volo nei cieli,sorta di "danza nuziale". Normalmente, gli animali rimangono nel territorio per anni ei nidi nei dintorni sui dirupi o sugli ...... col sogno di lanciaremia start up e cambiare il mondo. Ebbi successo fondando aziende e ... Questo è in netto contrasto con altri progetti checondomini di lusso che sfollano la ... Costruiscono una casa sul mare ma…senza autorizzazioni: ‘beccati’ dalla Finanza (FOTO) Stavano costruendo un’abitazione senza avere né i necessari permessi e né le autorizzazioni a cui deve sottostare una zona ritenuta vincolo paesaggistico. Siamo nel Comune di Ventotene, in località Ca ...