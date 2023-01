Costruire un reporter a tutto campo che coniughi testi e immagini | intervista a Marcello Brecciaroli

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La Masterclass di foto e videogiornalismo di InsideOver 2023 è un corso unico nel suo genere per molte ragioni. Innanziil corso, promosso da The Newsroom Academy, insegna ai partecipanti come scrivere isullee non, al contrario, come usare leper coprire i. Stiamo inoltre parlando di una scuola unita ad InsideOver.