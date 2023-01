Costantino Vitagliano parla dei tempi di Uomini e Donne e rivela se la storia con Alessandra Pierelli era vera

(Di giovedì 19 gennaio 2023) È stato uno dei tronisti che rimarrà sicurante nelladi, e oggi – intervistato dal Corriere della Sera – l’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi ha ricordato la sua esperienza in tv e il grande successo ottenuto subito dopo: Che anni… Stavo scattando il calendario di Max facevo quello che sognavo quando stavo nelle case popolari. Presentai il mio libro nella piazzetta di Porto Cervo e dovettero chiuderla, c’erano Raiuno, Raidue… Per Flavio Briatore e Bruno Vespa non l’avevano mai chiusa. Pensavo: io non sono nessuno, ho la terza media,mente riesco a muovere tutta ’sta roba? E, allora, pompavo più che potevo per fare soldi, soldi, soldi. Vengo dal nulla. Non ho mai fatto vacanze fino ai 16 anni. Oggi ho la casa a ...

