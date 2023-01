Costantino Vitagliano dopo Uomini e Donne | Mi strappavano i vestiti

Corriere della Sera

...dimitriskofic diva ginelollobrigida lollo lollobrigida lollobrigidacameraardente Lollobrigidafunerale nipotelollobrigida oggieunaltrogiorno raiuno tv Articolo precedentericorda ...L'ex tronista di Uomini e Donne : "Avevo 4 guardie del corpo, le fan mi strappavano i vestiti" Il 48enne svela anche il motivo per cui ha vissuto per 5 anni a Madrid, in Spagna, 48 anni compiuti, il tronista più famoso di Uomini e Donne , esploso come un vero e proprio fenomeno mediatico nel 2003 grazie al dating show di Maria De Filippi e alla sua ... Costantino Vitagliano: «Alessandra Pierelli Era tutto vero, poi avevo altre vite. Lele Mora come un padre» Lui è il primo e (forse) l'unico vero tronista. Costantino Vitagliano, da lui tutto è partito. Un mondo fatto di ospitate, foto e soldi facili. Lui che veniva dai quartieri ...Costantino Vitagliano, da Uomini e Donne alla Crioterapia. Nei primi anni 2000 il suo nome risuonava in tv e nelle discoteche: storico tronista nella trasmissione di Maria De Filippi, era ...