“Così lo Stato ha stuprato la mia azienda”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/Coppi-22il-governo-ha--la-mia-22.mp4 Donato Coppi ha un’di vino che, nel corso dell’ultimo decennio, ha investito le proprie risorse in energia pulita. L’obiettivo era quello di “costruire un nuovo impianto che, oggettivamente, avrebbe aiutato il nostro ciclo produttivo”; ma con un dilemma fondamentale: l’investimento non risultava essere sufficiente per l’intero fabbisogno energetico, tant’è che Coppi ha dovuto procedere alla costruzione di un secondo impianto fotovoltaico. Fino al 2020, quindi in un periodo pre-guerra in Ucraina, il bilancio era perfetto: “La voce di ricavo era di circa 80mila euro, mentre quella di costo era pari a 90 mila”. Una situazione di assoluta tranquillità per Coppi, che aveva portato a termine un obiettivo già posto dai ...