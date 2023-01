Cosa vedere su Paramount+ a febbraio 2023

Leggi su funweek

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il mese più corto dell’anno promette di regalare tanti nuovi contenuti da gustare sulla piattaforma streaming. Il primo titolo, attesissimo, è 1923, la serie drammatica in otto episodi disponibile dal 15(due episodi di lancio e un nuovo episodio a settimana). Il candidato all’Oscar® Taylor Sheridan ha guidato un cast stellare, a partire dal premio Oscar® Helen Mirren e dal candidato all’Oscar® Harrison Ford. La storia prosegue nel racconto delle vicende di Yellowstone, dopo la performance da record di 1883. Secondo titolo di punta del mese è il dating game Are You The One? Italia, prima stagione dell’adattamento italiano del reality di MTV. Dal 15, lo show che vede al debutto Luca Vezil nel ruolo di conduttore è un ambizioso esperimento in cui dieci ragazzi e dieci ragazze dovranno trovare (o meglio, ...