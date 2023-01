Cosa c’è dietro l’astio tra Kate e Meghan | gli episodi raccontati nel libro di Harry

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le scottanti dichiarazioni contenute neldel principefanno emergere retroscena inaspettati sultra. Martedì 10 gennaio è uscito in tutto il mondo ilshock del principe. Un successo in termini di vendite, com’era facilmente prevedibile, ma che per i Windsor rappresenta un’ennesima tegola sul capo. Spare (in italiano, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.