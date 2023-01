Cosa c’è davvero dietro la pulciosa lite Piqué-Shakira

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La stupida,, orribile querelle– Ferrari – Twingo – Rolex – Casio sembra una stronzéta monumentale, ma non lasciatevi ingannare: non lo è affatto, è una “rraffinatissima” (come la mente di Matteo Messina Denaro, già assurto al culto) operazione di marketing che sancisce il valico delle colonne d’Ercole della comunicazione pubblicitaria: un’altra battaglia è persa, persa irreversibilmente. Bisogna spiegarlo, anche se non servirà a niente, partendo dal presupposto. Il processo di banalizzazione mitopoietica dall’informazione c’è sempre stato, mai però così accelerato e così violento: all’inizio del secolo scorso si narrava dei reali “che si fanno la barba da soli”, o di Agnelli che aveva “un servo col precipuo compito di fargli gli impacchi quando ha mal di testa”, ma il tutto ad uso di un pubblico sporadicamente ...