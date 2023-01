Corriere dello Sport – Roma | Fonseca vuole Shomurodov Stallo per Karsdorp | i dettagli

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 2023-01-19 09:30:16Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Un caffè col Torino, una telefonata con il Lilla e un incontro con il Monza. Tiago Pinto a Milano ha cercato di dare una scossa al mercato in uscita della, per tentare di sfoltire la rosa, liberarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho e cercare di chiudere poi un’operazione in entrata per accontentare il tecnico almeno con l’arrivo di un difensore centrale. Così ieri il general manager giallorosso ha vissuto una giornata piena di appuntamenti, tutti per cercare di chiudere nel minor tempo possibile qualche cessione. A partire da. Stand by Toro Pinto ieri mattina ha incontrato il direttoreivo del Torino Vagnati ...