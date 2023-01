Corriere dello Sport – “Non si muove da Napoli” | l’annuncio dell’agente

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 2023-01-19 17:06:55 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: L’assist per la rete di Simeone e diverse buone giocate. La fiducia di Spalletti rinnovata dalla chance contro la Cremonese. La certezza di essere nel posto giusto inseguendo un sogno assieme agli altri. Alessio Zerbin si gode il suo momento. Il mercato neppure lo sfiora. Resterà a(almeno) fino al termine della stagione. Lo annuncia il suo procuratore: “Realisticamente non sida” le sue parole, sintetiche, a smentire ogni eventuale voce legata ad una sua possibile partenza. Nonostante qualche interesse, l’esterno offensivo non cambierà maglia a gennaio. In estate si vedrà., Zerbin resta: parla l’agente “E’ normale piaccia ...

