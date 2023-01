«Coronavirus» non significa «virus dell’attacco cardiaco» in latino

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Aiuta Facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 3421829843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 17 gennaio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene cheinsi tradurrebbe con «». L’affermazione è accompagnata da un link che rimanda a un tool di traduzione online di Google che dimostrerebbe come «Cor ona» corrisponderebbe al». Si tratta di una notizia falsa. Contattati da vari siti di fact-checking, diversi esperti hanno dichiarato che la traduzione fornita dal tool di Google non è ...

'E' importante proseguire il percorso di vaccinazionesolo per i piu' fragili' ha spiegato, ricordando che 'il richiamo va ......che hanno contratto il Covid sono più protette contro ilrispetto a chi è guarito senza essersi vaccinato. Una maggiore incidenza delle patologie considerate è invece emersa tra chi... Covid, ricerca italiana conferma: il vaccino non aumenta il rischio di malattie gravi Sono 33 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca ... 43.118 casi complessivi ogni 100.000 abitanti dall’inizio della pandemia (tra residenti e non residenti). Al momento la provincia di ...GROSSETO - Sono 341 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 92 sono stati confermati con tampone molecolare e gli ...