Coppola | “Gollini è un portiere da Napoli!' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 gennaio 2023): “è undaCredo che la società sia stata chiara con Meret” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Ferdinando, ex calciatore e collaboratore del Parma. Queste le sue parole: “È stato un peccato per essere arrivati vicinissimi al traguardo contro l’Inter in Coppa Italia, però questo è il calcio quando giochi contro dei campioni.? A Verona si è consolidato il rapporto di amicizia, ero stato ingaggiato da Bigon anche per fargli un po’ da chioccia perché aveva 6/7 mesi di esperienza. -afferma- Rientrava dal Manchester, era nel pieno e giocava poco e quando giochi poco sei facilmente incline alla tristezza, invece quell’anno lì al di là dell’epilogo finale fu un anno bello. ...