Coppa Italia | Lazio supera 1-0 il Bologna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Basta un gol di Felipe Anderson, nel primo tempo, allaper avere la meglio del1-0 negli ottavi di finale di. Grazie a questo successo la squadra di Maurizio Sarri approda ai quarti di finale dove attende la vincente tra la Juventus e il Monza in campo questa sera. Sarri mette in atto un turn over mirato per la sfida, mandando in campo Luis Maximiliano in porta, Felipe Anderson da falso nueve con Pedro e Zaccagni ai suoi lati, mentre Thiago Motta sceglie Barrow come unica punta, con Orsolini e Aebischer sulle fasce. Partenza sprint dellacon Felipe Anderson che va alla conclusione dopo appena 10 secondi costringendo Skorupski alla risposta con i pugni. All’11 ci prova Milinkovic-Savic ma il colpo di testa termina di poco sopra la traversa. Un minuto ...

