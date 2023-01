Coppa Italia | Lazio supera 1-0 il Bologna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Basta un gol di Felipe Anderson, nel primo tempo, allaper avere la meglio del1-0 negli ottavi di finale di. Grazie a questo successo la squadra di Maurizio Sarri approda ai quarti di finale dove attende la vincente tra la Juventus e il Monza in campo questa sera. Sarri mette in atto un turn over mirato per la sfida, mandando in campo Luis Maximiliano in porta, Felipe Anderson da falso nueve con Pedro e Zaccagni ai suoi lati, mentre Thiago Motta sceglie Barrow come unica punta, con Orsolini e Aebischer sulle fasce. Partenza sprint dellacon Felipe Anderson che va alla conclusione dopo appena 10 secondi costringendo Skorupski alla risposta con i pugni. All’11 ci prova Milinkovic-Savic ma il colpo di testa termina di poco sopra la traversa. Un minuto ...

... nel match valido per gli ottavi di finale di. I ragazzi di Massimiliano Allegri arrivano alla sfida - la prima dell'era Ferrero - dopo la pesantissima , mentre i brianzoli sono reduci ...Commenta per primo Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1 - 0 contro la Lazio agli ottavi di finale di: 'La Lazio è molto forte, quando è in possesso di palla ti mette sempre in difficoltà, per questo oggi è stata una gara difficile. La partita a Udine è stata diversa e abbiamo giocato in ...In archivio le prime due partite di questa giornata di Coppa Italia. Sono Atalanta e Lazio che avanzano ai quarti di finale, rendendoci così a conoscenza di sette delle otto squadre rimaste a giocarsi ...Atalanta-Spezia è un ottavo di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Nelle prime tre gare giocate nel nuovo anno la Dea è rimasta imbattuta , portando ...