Coppa Italia | Lazio-Bologna | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per gli ottavi di finale della. Le due squadre si sono affrontate 10 volte nella competizione: dopo il successo dei biancocelesti nel primo incrocio del 7 aprile 1960, i rossoblù sono rimasti imbattuti con sei successi e tre pareggi. La sfida più recente risale all’agosto 1989. I capitolini hanno superato gli ottavi in tutte le ultime 11 edizioni del torneo. Al pari di Juventus e Milan, le Aquile hanno raggiunto i quarti in ogni stagione dal 2011/12 al 2021/22. Dalla stagione 2008/09 laha giocato 27 partite interne di, subendo soltanto una sconfitta per 0-1 contro la Juventus nei quarti di finale dell’edizione ...

Tributo per l'indimenticato doppio ex prima del fischio d'inizio della. La Curva Nord ha esposto lo striscione: "Sinisa: padre marito e uomo vero. Il tuo esempio vivrà per sempre", ...Il match tra Juve e Monza sarà un'occasione per vedere all'opera da vicino un paio di giovani che i bianconeri hanno ceduto in prestito ai brianzoli. Si tratta di Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella: ...L’Atalanta continua a segnare a raffica e dopo l’8-2 di domenica alla Salernitana stavolta ne rifila cinque allo Spezia nella gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium. Un 5- ...(ANSA) - BERGAMO, 19 GEN - Giorgio Scalvini ha riportato una contusione al ginocchio destro durante il secondo tempo dell'ottavo di Coppa Italia dell'Atalanta contro lo Spezia. Il ...