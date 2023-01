Coppa Italia | Lazio-Bologna 1-0 | biancocelesti ai quarti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Basta un gol di Felipe Anderson, nel primo tempo, allaper avere la meglio del1-0 negli ottavi di finale di. Grazie a questo successo la squadra di Maurizio Sarri approda aidi finale. Il tecnico capitolino mette in atto un turn-over mirato per la sfida, mandando in campo Luis Maximiliano in porta, Felipe Anderson da falso nueve con Pedro e Zaccagni ai suoi lati, mentre Thiago Motta sceglie Barrow come unica punta, con Orsolini e Aebischer sulle fasce. Partenza sprint dellacon Felipe Anderson che va alla conclusione dopo appena 10 secondi costringendo Skorupski alla risposta con i pugni. All’11 ci prova Milinkovic-Savic ma il colpo di testa termina di poco sopra la traversa. Un minuto dopo Zaccagni, dopo un errore di Cambiaso, ...

La Lazio si muove, alcuni tifosi la tradiscono. Anche nella partita di Coppa Italia con il Bologna si sono sentiti, poco dopo il 10' del primo tempo e a metà ripresa, i soliti cori antisemiti rivolti ai romanisti ('In Sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare...'). ...FORMELLO - Neanche il tempo di esultare per il passaggio del turno in Coppa Italia, che è già tempo di tornare in campo. Domani ore 11 la squadra si ritrova a Formello per iniziare ...