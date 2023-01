Coppa Italia | il tabellone completo | quante sorprese!

Non siamo nemmeno a metà stagione e il bilancio rossonero è fallimentare : meno nove dal Napoli in campionato, fuori dallaagli ottavi (e in casa) per opera di un Torino in inferiorità ...Dopo l'illusorio successo di Salerno che aveva aperto l'anno solare, la squadra di Pioli è incappata solo in delusioni cocenti, che hanno compromesso due competizioni, lasvanita agli ..."E quindi anche con 9 punti di vantaggio non bisogna mollare. Per me poi gennaio e febbraio sono mesi chiave".Ecco le immagini della premiazione dell'Inter della Supercoppa Italiana 2022 con capitan Handanovic che alza la Coppa.