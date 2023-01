Coppa Italia | ecco le quote maggiorate sugli ottavi di finale di oggi

Si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale di, con i tre incontri che definiranno il tabellone dei quarti di finale, dove sono già approdate Inter, Torino, Fiorentina, Roma e Cremonese. In campo alle 15:00 Atalanta - Spezia, alle 18:......del 'Gewiss Stadium' tra l'Atalanta di Gasperini e lo Spezia di Gotti in tempo realeL'Atalanta ospita lo Spezia a Bergamo in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di. ...Jimmy Ghione, noto showman televisivo nonché tifoso del Torino, è stato intercettato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: “Con la Fiorentina è una ...Lazio e Bologna si affronteranno allo stadio Olimpico alle 18 di giovedì 19 gennaio, nel match in programma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi avrà la meglio tra i biancocelesti e i felsine ...