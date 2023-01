Coppa Italia | cinquina Atalanta contro lo Spezia | ora i quarti con l' Inter

Commenta per primo Calcio no stop, dopo la finale di Supercoppa andata in scena ieri sera, oggi si continua con tre partite valide per gli ottavi di. la Lazio di Maurizio Sarri e il Bologna di Thiago Motta si sfidano negl i ottavi di finale dellanazionale, alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma: in palio c'è un posto nei quarti ...Dopo l'8 - 2 in campionato con la Salernitana, l'Atalanta si prende i quarti di, dove affronterà l'Inter, con un'altra goleada. Cinque reti a un volenteroso Spezia che tiene vivo il match fino al capolavoro di Hojlund. Il primo tempo è mozzafiato: doppietta di ...(Adnkronos) – L’Atalanta batte lo Spezia 5-2 nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri di Gasperini guadagnando così l’accesso ai quarti di finale della competizione ...La sesta tappa della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022-2023, scattata oggi ad Anterselva, vede subito vincere l’Italia: nella 7.5 km sprint femminile a cogliere il successo è Dorothea Wierer, ...