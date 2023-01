Coppa Italia | Atalanta-Spezia LIVE | le formazioni ufficiali | Koopmeiners dal 1' | Boga con Zapata C'è Nzola

...ko per 2 - 1 in campionato al Bentegodi con l'Hellas Verona del 30 ottobre 2021 e il successo - col medesimo risultato - con il Sassuolo nei quarti di finale della scorsa edizione della, ...Commenta per primo Calcio no stop, dopo la finale di Supercoppa andata in scena ieri sera, oggi si continua con tre partite valide per gli ottavi di. L' Atalanta di Gian Piero Gasperini alle 15 sfida lo Spezia di Luca Gotti , nel match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale dellanazionale, al Gewiss Stadium di Bergamo:...Lazio-Bologna, nella cornice dell'Olimpico di Roma si disputa l'ottavo della Coppa Italia: guarda la partita gratis, in diretta streaming. Lazio-Bologna, nella cornice dell'Olimpico di Roma si disputa ...Le rossoblu giocheranno tra le mura amiche contro le rosanero. In palio il pass per i quarti di finale Sarà il Palermo la prossima avversaria del Cosenza femminile che affronterà in gara unica domeni ...