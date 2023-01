Coppa Italia | Atalanta-Spezia LIVE alle 15

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Calcio no stop, dopo la finale di Superandata in scena ieri sera, oggi si continua con tre partite valide per gli ottavi di....

Gli schieramenti ufficiali di Atalanta e Spezia per quanto concerne la2022/2023. Ecco le formazioni Atalanta Spezia: dopo il match disputato in campionato è tempo di riaffrontarsi in, con la voglia di passare il turno e affrontare l'Inter ai ...I brianzoli sognano il colpaccio, la Vecchia Signora vuole mettersi alle spalle ...Lazio-Bologna, nella cornice dell'Olimpico di Roma si disputa l'ottavo della Coppa Italia: guarda la partita gratis, in diretta streaming. Lazio-Bologna, nella cornice dell'Olimpico di Roma si disputa ...Le rossoblu giocheranno tra le mura amiche contro le rosanero. In palio il pass per i quarti di finale Sarà il Palermo la prossima avversaria del Cosenza femminile che affronterà in gara unica domeni ...