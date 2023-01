Coppa Italia | ai quarti di finale sarà Inter vs Atalanta | Spezia eliminato

L'Atalanta di Gasperini dà un'altra dimostrazione di forza travolgendo in casa per 5 - 2 i liguri in una gara valida per gli ottavi di finale di. Al Gewiss Stadium la partita è splendida ...ROMA - Tornano in campo Lazio e Bologna per un ottavo di finale diche mette in palio un importante passaggio del turno per i due club. I biancocelesti vogliono continuità dopo aver trovato il primo successo di questo 2023 sul campo del Sassuolo, dall'...L’Atalanta, nel match odierno contro gli uomini di Gotti, è alla ricerca di un altro record, ovvero la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia per la terza volta consecutiva… Leggi ...Formazioni ufficiali Lazio-Bologna, le scelte di Maurizio Sarri e Thiago Motta per il match valido per gli ottavi di Coppa Italia Comunicate le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna, match valido per ...